ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Селена Гомес задумалась о завершении музыкальной карьеры

13:37
  • среда
  • 10 марта 2021

Она не ощущает должной отдачи от публики

Американская певица Селена Гомес заявила, что всерьез задумалась о завершении музыкальной карьеры. Девушка призналась, что не чувствует должного уважения к своему творчеству.

Россию на "Евровидении-2021" представит певица Манижа
Агутин пожаловался на нехватку музыкальных критиков в России

"Сложно продолжать заниматься музыкой, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю — а в чем смысл? Почему я продолжаю?" - поделилась 28-летняя исполнительница в интервью Vogue.

Артистка подчеркнула, что планирует выпустить еще один альбом. По словам Гомес, лучшей своей песней она считает Lose You to Love Me, но и эта композиция нравится далеко не всем. Девушка приняла решение в последний раз попробовать изменить стиль и манеру исполнения.

"Многим нравится моя музыка, и за это я благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет другим. Хочу сделать еще одну попытку прежде чем, может быть, уйду из музыки", - сказала она.

Первый альбом Селены Гомес увидел свет в 2009 году, с тех пор она выпустила еще три сольных пластинки и два альбома в коллаборации Selena Gomez & the Scene. Сейчас артистка хочет больше времени уделять карьере в кино и на телевидении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Селена Гомес
Селена Гомес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.