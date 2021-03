Селена Гомес задумалась о завершении музыкальной карьеры

Она не ощущает должной отдачи от публики

Американская певица Селена Гомес заявила, что всерьез задумалась о завершении музыкальной карьеры. Девушка призналась, что не чувствует должного уважения к своему творчеству.

"Сложно продолжать заниматься музыкой, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю — а в чем смысл? Почему я продолжаю?" - поделилась 28-летняя исполнительница в интервью Vogue.

Артистка подчеркнула, что планирует выпустить еще один альбом. По словам Гомес, лучшей своей песней она считает Lose You to Love Me, но и эта композиция нравится далеко не всем. Девушка приняла решение в последний раз попробовать изменить стиль и манеру исполнения.

"Многим нравится моя музыка, и за это я благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет другим. Хочу сделать еще одну попытку прежде чем, может быть, уйду из музыки", - сказала она.

Первый альбом Селены Гомес увидел свет в 2009 году, с тех пор она выпустила еще три сольных пластинки и два альбома в коллаборации Selena Gomez & the Scene. Сейчас артистка хочет больше времени уделять карьере в кино и на телевидении.

