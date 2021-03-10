ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция Москвы подвела итоги работы за 2020 год

13:26
  • среда
  • 10 марта 2021

Преступность среди мигрантов снизилась, интернет-мошенники активизируются

Начальник главного управления Министерства внутренних дел по Москве Олег Баранов выступил в Мосгордуме с докладом об итогах работы в 2020 году, передает ТАСС.

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом соцвыплат
Названо число россиян, помогавших полиции в 2020-м

Незаконное хранение оружия

За год столичные полицейские ликвидировали 18 оружейных мастерских и пресекли 23 канала поставки огнестрельного оружия, изъяв 239 единиц. Количество совершенных с использованием огнестрельного оружия убийств снизилось на 6%.

Преступность среди мигрантов

Число совершенных иностранными гражданами убийств в Москве снизилось на 8%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 19%, вымогательств - на 54%, квартирных краж - на 18%. За год из Москвы выдворили 7 тысяч иностранцев.

Интернет-мошенничество

В связи с пандемией в этой сфере был зарегистрирован рост показателей. Хищение денежных средств дистанционным способом возросло более чем в два раза. Основной проблемой в МВД называют использование злоумышленниками IP-телефонии и VPN.

Борьба с ОПГ

В 2020 году к уголовной ответственности в столице привлекли почти 1,5 тысячи участников организованных преступных групп, раскрыто более 4,7 тысячи совершенных ОПГ преступлений. Кроме того, к ответственности привлечены три вора в законе.

Изъятие наркотиков

За год правоохранительные органы города изъяли более 700 килограммов наркотических веществ и свыше тонны курительных смесей. Перекрыто 153 оптовых канала поставки, пресечена деятельность 15 лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков.

Жестокое обращение с животными

По этой статье к уголовной ответственности привлекли 11 человек, возбуждено 14 уголовных дел.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники туристической полиции на Манежной площади
Сотрудники туристической полиции на Манежной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.