Полиция Москвы подвела итоги работы за 2020 год

Преступность среди мигрантов снизилась, интернет-мошенники активизируются

Начальник главного управления Министерства внутренних дел по Москве Олег Баранов выступил в Мосгордуме с докладом об итогах работы в 2020 году, передает ТАСС.

Незаконное хранение оружия

За год столичные полицейские ликвидировали 18 оружейных мастерских и пресекли 23 канала поставки огнестрельного оружия, изъяв 239 единиц. Количество совершенных с использованием огнестрельного оружия убийств снизилось на 6%.

Преступность среди мигрантов

Число совершенных иностранными гражданами убийств в Москве снизилось на 8%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 19%, вымогательств - на 54%, квартирных краж - на 18%. За год из Москвы выдворили 7 тысяч иностранцев.

Интернет-мошенничество

В связи с пандемией в этой сфере был зарегистрирован рост показателей. Хищение денежных средств дистанционным способом возросло более чем в два раза. Основной проблемой в МВД называют использование злоумышленниками IP-телефонии и VPN.

Борьба с ОПГ

В 2020 году к уголовной ответственности в столице привлекли почти 1,5 тысячи участников организованных преступных групп, раскрыто более 4,7 тысячи совершенных ОПГ преступлений. Кроме того, к ответственности привлечены три вора в законе.

Изъятие наркотиков

За год правоохранительные органы города изъяли более 700 килограммов наркотических веществ и свыше тонны курительных смесей. Перекрыто 153 оптовых канала поставки, пресечена деятельность 15 лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков.

Жестокое обращение с животными

По этой статье к уголовной ответственности привлекли 11 человек, возбуждено 14 уголовных дел.

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