Госдума одобрила отмену возрастных ограничений для назначаемых президентом чиновников

Теперь занимать ответственные должности можно и после 65 лет

Госдума приняла закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, которых назначает президент. Соответствующий проект в январе внёс Владимир Путин. Теперь занимать ответственные должности можно и после 65 лет. Особенно если речь идёт о наиболее опытных и высококвалифицированных руководителях, передает "ТВ Центр".

Другой важной темой, которую обсудили депутаты, стали меры по дополнительной защите журналистов во время работы на митингах.

Парламентарии также рассмотрели целый ряд социальных и образовательных законопроектов. Один из них - повышающий статус детских школ искусств - принят в итоговом, третьем чтении.

Несколько инициатив касаются увеличения доходов бюджетников, помощи ветеранам и малоимущим.

"Наша идея о помощи бедным нашим гражданам - а бедных становится всё больше и больше, многим просто не хватает элементарно на еду, на то, чтобы прокормить членов своих семей. Мы предлагаем ввести через банковские карты МИР - нашу платёжную систему - возможность людям, у которых доходы ниже МРОТ доплачивать на эту карту деньги в размере примерно одного МРОТ примерно 12 тысяч рублей только на продукты питания", - заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

"Сегодня будет рассмотрен, надеемся, законопроект о базовой ставке для педагогов и медиков не менее двукратного минимального размера труда. Только такой подход позволит выплачивать адекватную зарплату нашим бюджетникам", - сказал Алексей Куринный (фракция КПРФ).

"Сегодня в повестке дня законопроект, внесённый фракцией ЛДПР об увеличении величины единовременных выплат ветеранам боевых действий. Суть заключается в том, что мы предлагаем сделать единовременные выплаты не ниже половины МРОТ. То есть величины прожиточного минимума", - заявил депутат от фракции ЛДПР Александр Шерин.

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