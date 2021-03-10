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ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму

14:45
  • среда
  • 10 марта 2021

Этот орган будет следить за прозрачностью процедуры выборов

В Москве состоялось первое заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования партии "Единая Россия".

На съезде определили структуру и состав коллегиального органа, который будет следить за прозрачностью процедуры выборов, передает "ТВ Центр". "Единая Россия" проводит отбор кандидатов в депутаты путём открытого всенародного голосования. Оно пройдёт с 24 по 30 мая в электронном формате.

Регистрация участников уже началась и продлится до 29 апреля. Россияне смогут самостоятельно выбрать кандидата, который будет представлять партию на выборах в Госдуму и других избирательных кампаниях.

"Мы приглашаем волонтёров принять участие в нашей процедуре и, в случае поддержки, а поддержку должны высказать люди, поскольку любой гражданин Российской Федерации имеет право принять участие в этом голосовании, в случае этой поддержки стать кандидатами в депутаты от "Единой России". Действительно мы на протяжении всего этого ковидного года вместе боролись с пандемией, помогали медикам. Теперь совершенно справедливо и честно с нашей стороны помочь самым активным и авторитетным из волонтёрского движения пойти во власть", - заявил Андрей Турчак, секретарь генсовета партии "Единая Россия".

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