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Московские врачи спасли пациента с врожденной патологией тазобедренных суставов

15:25
  • среда
  • 10 марта 2021

Врачи 13-й городской больницы провели уникальную операцию

Врачи 13-й городской больницы провели уникальную операцию и подарили пациенту возможность нормально ходить. Случай, с которым столкнулись хирурги, редкий во врачебной практике. У молодого мужчины была врождённая патология тазобедренных суставов. Ситуация оказалась запущенной. Тем не менее, московским врачам удалось добиться положительного результата.

Почти пять лет Алексей мечтал о нормальной походке. В последнее время он передвигался, скрестив ноги. Жизнь активного молодого человека изменилась неожиданно. Сначала Алексей почувствовал резкую боль в спине.

"Болела спина, на ноги жалоб не было, случайно пришел на снимок - сделали снимок, и врач случайно увидел, что шейка сустава начала разрушаться", - рассказал пациент Алексей Дядичко.

Врожденный порок тазобедренных суставов стремительно прогрессировал. С обеих сторон они были недоразвиты. Болезнь проявилась у пациента только к 30 годам.

Оперирующий врач показывает проблему на манекене. В случае Алексея она усугубилась в разы еще и потому, что он долго отказывался от операции. Перехлест нижних конечностей не оставил выхода. Передвигаться  он больше не мог. Врачи  13-й городской больницы Москвы  подарили пациенту надежду на выздоровление.

Бригаде хирургов пришлось не только возвращать ногу в привычное положение и ставить  эндопротез, но и проводить операцию на сухожилиях и мышцах. Они деформировались в результате неправильного положения конечности. Операция длилась несколько часов. Сейчас у Алексея уже начался восстановительный этап. Пока неуверенно, но он все-таки ходит.

Эндопротезирование одного тазобедренного сустава уже дало положительный эффект. Теперь Алексею предстоит длительная  реабилитация.

Через  полгода он вернется в эту палату. Врачи поставят второй эндопротез. Так, что пациент уже сможет стоять уверенно. А пока никаких поездок и дальних прогулок Алексей не планирует. Но главное - сделать первый шаг.

Елена Сахно, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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