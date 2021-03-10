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Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ

15:12
  • среда
  • 10 марта 2021

Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" пройдет от будущей станции "Нагатинский Затон" до "Кленового бульвара"

От будущей станции "Нагатинский Затон" до "Кленового бульвара" в путь отправился тоннелепроходческий комплекс "Лилия". В отличие от других шестиметровых щитов диаметр этого комплекса составляет 10 метров, что позволит проложить огромный тоннель сразу для двух веток поездов.

Преодолеть придется более одного километра. Старт проходке в среду дал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". На самом "Нагатинском Затоне" в ближайшее время начнется возведение основных конструкций будущей станции.

"Мы запускаем щит в Нагатинском Затоне, один из последних щитов. Всего осталось их четыре. Запустим в апреле, в мае и в июне оставшиеся щиты, и на этом, собственно, будет заканчиваться проходка всей Большой кольцевой линии Москвы, самой протяженной в мире. Сегодня уже 94% проходки пройдено. До конца года оставшиеся тоннели также будут построены. Ну, а дальше будет строительство и завершение самих станций, путевого хозяйства, электрического хозяйства, инженерных коммуникаций и так далее. Так что проект двигается, и нет сомнений, что он будет успешно завершен", - сказал Собянин.

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