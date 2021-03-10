Следователи не исключили версию поджога кинотеатра "Ленинград"

В результате происшествия никто не пострадал

В Москве потушили пожар в легендарном кинотеатре "Ленинград". Когда пожарные прибыли на место, огнем было охвачено 100 квадратных метров. Горели мебель и оборудование. Открытое пламя потушили быстро.

По предварительным данным, очагов возгорания было два - в подвале и на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

"Ленинград" - один из первых столичных кинотеатров, построенных в форме коробки. Он знаменит своим необычным сетчатым орнаментом из белого и красного кирпича. Сейчас здание находится на реконструкции. Следователи не исключают версию поджога.

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