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В Подмосковье супружескую пару ограбил их родственник

15:08
  • среда
  • 10 марта 2021

У семьи украли 360 тысяч рублей

В подмосковной деревне Коробово супружескую пару ограбил собственный родственник с тремя подельниками. Группа молодых людей ворвалась вечером в частный дом и, угрожая ножом, похитила более 360 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали грабителей, передает "ТВ Центр". Оказалось, что злоумышленники - приезжие в возрасте от 19 до 24 лет. Свое преступление они оправдывают тем, что семья не заплатила им за ремонтные работы.

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