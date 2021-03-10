Глава столичной полиции Олег Баранов выступил в Мосгордуме

Он рассказал об успехах в работе полиции

В прошлом году в столице на 36,3% сократилось количество грабежей, разбоев - на 35,5%, а общее число краж сократилось на 8,4%. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов в ходе выступления в Мосгордуме.

"В 2020 году отмечено сокращение числа убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, краж", - заявил Баранов.

При этом в Москве резко возросло число дистанционных преступлений в области безналичных платежей и мобильного банкинга. За 12 месяцев столичным полицейским удалось раскрыть 1679 преступлений, совершенных ОПГ.

Также в городе сумели пресечь 61 преступление террористической направленности.

"Ощутимый вклад продолжает вносить реализация программы "Безопасный город". За год с использованием систем видеонаблюдения раскрыто более 5 тысяч преступлений. Эффективность применения систем видеонаблюдения в раскрытии преступлений имеет ежегодный рост на 15-16%. Сейчас система в дополнение к имеющимся функциям, получила модуль распознавания лиц. Благодаря этой системе задержано 263 преступника, находящихся в федеральном розыске", - подчеркнул Баранов.

Он добавил, что за 2020 год полиция следила за проведением порядка 11 тысяч массовых мероприятий. При этом особое внимание было уделено празднованию 75-летия Победы в ВОВ и голосованию по Конституции.

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