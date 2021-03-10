Спасатели в Балашихе пожаловались на условия труда

Сотрудники не обеспечены самым элементарным

Спасателям в Балашихе самим требуется помощь. Мужчины, которые жаловаться не привыкли, неоднократно обращались в администрацию с просьбой обновить оборудование и улучшить условия труда. Но пока безрезультатно. Между тем, бригада находится на посту круглосуточно и готова отреагировать на сигнал о помощи оперативно.

Каждый день они спешат на помощь. Вот очередная аварийная ситуация. В районе Северное Кучино в одном из домов пришлось отключить водоснабжение. Для устранения аварии надо попасть в квартиру. И тут не обойтись без спасателей.

Впрочем, сейчас впору спасать саму службу спасения Балашихи. Невозможно работать в таких условиях, возмущаются сотрудники. Не обеспечены самым элементарным.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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