Выпавшую с пятого этажа в Химках рысь сняли на видео

Дикую кошку держали в качестве домашнего животного

В подмосковных Химках этим утром развернулась настоящая спасательная операция. Там во дворе жилого комплекса прохожие обнаружили раненную рысь, передает "ТВ Центр".

Большая кошка сначала лежала в снегу, потом сидела у забора и явно была растеряна. Жильцы, конечно, испугались, но вскоре поняли, что животное не агрессивно и, скорей всего, у зверя травмирована лапа.

Позже выяснилось, что рысь выпала из квартиры на пятом этаже, где ее держали в качестве домашнего питомца. В результате пришлось вызывать спасателей, ветеринаров и полицию. Дикая кошка получила снотворное и ее отвезли в клинику на обследование. Скоро за ней приедет хозяин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"