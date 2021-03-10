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Выпавшую с пятого этажа в Химках рысь сняли на видео

15:11
  • среда
  • 10 марта 2021

Дикую кошку держали в качестве домашнего животного

В подмосковных Химках этим утром развернулась настоящая спасательная операция. Там во дворе жилого комплекса прохожие обнаружили раненную рысь, передает "ТВ Центр".

Большая кошка сначала лежала в снегу, потом сидела у забора и явно была растеряна. Жильцы, конечно, испугались, но вскоре поняли, что животное не агрессивно и, скорей всего, у зверя травмирована лапа.

Позже выяснилось, что рысь выпала из квартиры на пятом этаже, где  ее держали в качестве домашнего питомца. В результате пришлось вызывать  спасателей, ветеринаров и полицию. Дикая кошка получила  снотворное и ее отвезли в клинику на обследование. Скоро за ней приедет хозяин.

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