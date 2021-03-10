Покататься на лыжах с собакой: что нужно знать о занятиях скиджорингом

Снег на подмосковных трассах растает не скоро, поэтому самое время освоить новый вид спорта

До настоящей весны, судя по всему, ещё далеко. Снег на подмосковных трассах растает не скоро, поэтому самое время освоить скиджоринг. Ничего сложного: лыжи, пара собак и упряжка – и это всё, что нужно. Возрастных ограничений нет. Отличное настроение и мощный заряд бодрости гарантирован всем участникам.

Всего несколько дней перерыва и Урсула "поет" от нетерпения, а ее "напарники" по упряжке повизгивают и танцуют. "Музыкальными" собак делает предстоящий скиджоринг. Заветное "хоп" - и пушистая армия во весь опор несется по зимнему лесу. Скиджоринг - одна из дисциплин ездового спорта, в которой лыжник свободным стилем едет с одной или несколькими собаками. Таким стремительным спортсменам уступают дорогу, а сами животные умеют лавировать в потоке.

"Собаки приучаются. Есть команда "мимо", при которой собака обходит препятствия, будь то еда, собака, лыжник, человек. Команда "мимо", и собака обходит", - рассказал Сергей Геворкян.

Сергей стал скиджером семь лет назад, когда появилась первая собака - рыжая голубоглазая Хельга. Теперь скиджорит вся семья: жена и две дочери. Четвероногих спортсменов уже шесть.

"Я занимаюсь лыжным спортом и очень люблю собак. И если это совместить - любимый спорт и собак - получается скиджоринг", - сказала Евгения Геворкян.

По сути, этот новый зимний спорт вышел из элементов армейской дрессуры служебных собак. Еще в Советском союзе была специальная дисциплина - буксировка лыжника. Правда, там не разрешалось пользоваться палками и помогать собаке. А в скиджоринге все наоборот.

"Скиджоринг- это лыжник и собака. Если хочешь достойно пробежать, отстояться за собакой не получится - нужно работать самому", - уверен Сергей Геворкян.

Среди гонщиков на лыжах с собаками проводятся соревнования - в России и мире, присуждаются титулы и звания.

Для скиджоринга подходят собаки любых пород. Главное условие - чтобы вес питомца был не меньше 15 килограммов. А еще любовь к зиме и большим физическим нагрузкам, это все - однозначно про хаски.

В топе списка - маламуты, лабрадоры, лайки и овчарки. Во время езды собаки управляются только голосом, а из специальной экипировки - шлейка, к которой пристегивается трос с обязательной амортизацией, чтобы снизить нагрузку на спину животного. И специальный пояс на спортсмене. Значение имеет и лыжная трасса.

"У собаки должна быть мотивация - что впереди есть что-то интересное. Поэтому очень интересно бегать по лесу - повороты, деревья, белки. Собакам интересно, что за поворотом, и они бегут. По полю собаки видят всю трассу и им это не очень интересно", - рассказал Сергей Геворкян.

Эта зима - морозная и снежная - самая комфортная для скиджоринга. И даже без титула чемпиона лыжного спорта приз получают все. Скорость, радость и зимний драйв для лыжника и четвероногих бегунов.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Андрей Лисиченко, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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