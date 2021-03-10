Минувшая ночь стала самой холодной за 70 лет. Потеплеет только к выходным

Морозы скоро отступят

Март снова побил температурный рекорд. Прошедшая ночь стала самой холодной за последние 70 лет, передает "ТВ Центр".

Рано утром столбики термометров опустились до минус 21 градуса. Хотя максимум побить не удалось, в 1915 году в этот день было ниже 25.

В ближайшие дни холода из столичного региона не уйдут. И только к выходным придет долгожданная весна.

"Почувствуем потепление в субботу, дневная температура уже будет до +1. И ночью мороз совсем слабый, около -10. Потепление будет сопровождаться снегом небольшим и умеренным, метелью и усилением ветра до 7-12 метров в секунду. И уже в воскресенье установится такая теплая, можно сказать, весенняя погода", - сообщила заведующая лаборатории Гидрометцентра Людмила Паршина.

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