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Минцифры объяснило сбои в работе сайтов российских госорганов

13:59
  • среда
  • 10 марта 2021

С мерами в отношении Twitter это не связано

Пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прокомментировала появившуюся днем в среду информацию о том, что у ряда сайтов госорганов страны случились проблемы с доступом.
Кремль назвал обоснованными меры против Twitter

"Проблемы связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", - приводит заявление ведомства РИА "Новости".

Ранее поступали данные о том, что пользователи не могут зайти на порталы президента, правительства, Государственной думы, Совета Федерации, Следственного комитета и ряда министерств. Сейчас большинство из них уже наладили работу. Вместе с тем в Сети пишут, что наблюдаются сложности с сайтами Google и "Яндекс".

Ранее в среду Роскомнадзор объявил, что работа соцсети Twitter будет замедлена, так как сервис проигнорировал требования об удалении запрещенного контента. В Минцифры подчеркнули, что с этой процедурой упомянутые выше сбои никак не связаны.

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