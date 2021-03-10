Левкин: Москва руководствуется принципами Urban Health в градостроении

Город становится удобнее

В столице уже реализуются проекты, которые соответствуют мировому тренды создания комфортных городских территорий (Urban Health). Также Москва активно изучает другие передовые практики, внедрение которых позволит сделать жизнь города еще более удобной, заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Мы уже ранее начали выполнять работу, которая сейчас входит в понятие Urban Health. У нас есть стандарт "Моя Улица", и другие, которые полностью соответствуют всем эти критериям. Кроме этого, мы внимательно изучаем стандарт Breeam Communities, который включает в себя категорию "Здоровье и благополучие", а она, в свою очередь, содержит критерии достижения повышенного комфорта, здоровья и безопасности арендаторов и жильцов здания, посетителей и других лиц", - сказал Левкин.

По его словам, цель стандартов - повышение качества жизни в зданиях, реализация мероприятий, способствующих созданию здоровой и безопасной внутренней и внешней среды для жильцов и арендаторов.

Левкин рассказал, что в некоторых городах тезисы Urban Health закреплены в документах и нормативных актах. В Москве пока этого нет, но существующие нормы и подходы ориентированы на человека. Также в столице будут проведены исследования с использованием методик двух стандартов: активный дизайн (active design) и здоровые улица (healthy streets), сообщил он.

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