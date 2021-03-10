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"Спутник V" одобрили в Марокко

14:07
  • среда
  • 10 марта 2021

Стороны приступили к согласованию контракта о поставках

Торговый представитель России в Марокко Артем Цинамдзгвришвили сообщил о регистрации в королевстве разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"В настоящее время стороны приступили к согласованию контракта о поставках вакцины", - уточнил представитель, которого цитирует ТАСС.

Цинамдзгвришвили добавил, что проработка всего комплекса вопросов по регистрации "Спутника V" в Марокко велась на постоянной основе и с учетом роли королевства среди государств африканского континента.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических испытаний, составляет 91,6%. Массовая вакцинация им в России продолжается с 18 января. На сегодняшний день вакцину одобрили уже свыше 40 стран с общим населением более 1,1 миллиарда человек.

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