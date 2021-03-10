Левкин: Реновация формирует принципиально иной формат городской среды

В городе становится уютнее и комфортнее

Реализация программы реновации позволяет создать в Москве пространства нового формата, где основным приоритетом является здоровье граждан. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики правительства столицы Сергей Левкин.

По его словам, город меняется и становится безопаснее, уютнее и комфортнее. Построенные в рамках программы реновации кварталы снижают уровень загрязнения и повышают уровень вовлеченности жителей в жизнь города. Требования к экологии, безопасности и заботе о здоровье граждан уже заложены в нормативы программы, однако они все равно совершенствуются.

"Мы будем обновлять и рассказывать о том, что мы намерены делать нового для развития городской среды. Мир движется в этом направлении", - заявил Сергей Левкин.

В частности, в настоящее время идет, в том числе работа по изучению возможности включения решений из лучших международных практик, как на уровне зданий, так и на уровне целых районов.

"В то, что строится сейчас и будет построено еще, уже заложены посылы здорового жилища, здорового города, здоровой территории", - заключил Левкин.

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