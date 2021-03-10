ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Левкин: Реновация формирует принципиально иной формат городской среды

14:08
  • среда
  • 10 марта 2021

В городе становится уютнее и комфортнее

Реализация программы реновации позволяет создать в Москве пространства нового формата, где основным приоритетом является здоровье граждан. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики правительства столицы Сергей Левкин.

По его словам, город меняется и становится безопаснее, уютнее и комфортнее. Построенные в рамках программы реновации кварталы снижают уровень загрязнения и повышают уровень вовлеченности жителей в жизнь города. Требования к экологии, безопасности и заботе о здоровье граждан уже заложены в нормативы программы, однако они все равно совершенствуются.

"Мы будем обновлять и рассказывать о том, что мы намерены делать нового для развития городской среды. Мир движется в этом направлении", - заявил Сергей Левкин.

 

В частности, в настоящее время идет, в том числе работа по изучению возможности включения решений из лучших международных практик, как на уровне зданий, так и на уровне целых районов.

"В то, что строится сейчас и будет построено еще, уже заложены посылы здорового жилища, здорового города, здоровой территории", - заключил Левкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на выставке RosBuild
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на выставке RosBuild
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на выставке RosBuild
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на выставке RosBuild
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на выставке RosBuild
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на выставке RosBuild
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.