"Сами же ее выбрали": Савичева вступилась за Манижу

После отборочного конкурса на Манижу хлынула критика

Несколько дней назад стало известно имя конкурсанта, который представит Россию на "Евровидении-2021" в Роттердаме. Победителем отборочного конкурса стала певица Манижа, исполнившая песню про русских женщин.

Несмотря на результаты национального голосования, кандидатура девушки пришлась по душе далеко не всем. Критиков смутило не только то, что Манижа малоизвестна широкой публике, но и сама песня, которая, по мнению многих, принижает россиянок.

Однако нашлись и те, кто заступился за артистку. К примеру, певица Юлия Савичева высказалась в защиту коллеги и выразила уверенность, что яркая и харизматичная исполнительница может вернуться из Роттердама с победой.

"Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали! Я понимала почему, она своим выступлением встряхнула всех, и не сомневалась, что выберут именно Манижу. Я оценивала ее с точки зрения харизмы, интересности, актуальности, подачи и представления этого номера на сцене "Евровидения-2021". Между прочим, вспоминая прошлый год, когда представили Little Big, на них также обрушился шквал негатива. Сейчас же все, наоборот, разочарованы, что едут не они. Очень странная закономерность, не находите? P.S. Да и еще, победителей не судят", - заявила звезда.

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