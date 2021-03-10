ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сами же ее выбрали": Савичева вступилась за Манижу

14:57
  • среда
  • 10 марта 2021

После отборочного конкурса на Манижу хлынула критика

Несколько дней назад стало известно имя конкурсанта, который представит Россию на "Евровидении-2021" в Роттердаме. Победителем отборочного конкурса стала певица Манижа, исполнившая песню про русских женщин.

Россию на "Евровидении-2021" представит певица Манижа
"Не понимаю, что происходит": Манижа - об отборе на "Евровидение"

Несмотря на результаты национального голосования, кандидатура девушки пришлась по душе далеко не всем. Критиков смутило не только то, что Манижа малоизвестна широкой публике, но и сама песня, которая, по мнению многих, принижает россиянок.

Однако нашлись и те, кто заступился за артистку. К примеру, певица Юлия Савичева высказалась в защиту коллеги и выразила уверенность, что яркая и харизматичная исполнительница может вернуться из Роттердама с победой.

"Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали! Я понимала почему, она своим выступлением встряхнула всех, и не сомневалась, что выберут именно Манижу. Я оценивала ее с точки зрения харизмы, интересности, актуальности, подачи и представления этого номера на сцене "Евровидения-2021". Между прочим, вспоминая прошлый год, когда представили Little Big, на них также обрушился шквал негатива. Сейчас же все, наоборот, разочарованы, что едут не они. Очень странная закономерность, не находите? P.S. Да и еще, победителей не судят", - заявила звезда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Савичева
Юлия Савичева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.