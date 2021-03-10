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"Норникель" оплатил ущерб за разлив топлива в Норильске

14:48
  • среда
  • 10 марта 2021

Инцидент произошел в мае прошлого года

Компания "Норникель" сообщила у себя на официальном сайте, что ее дочернее предприятие - "Норильско-Таймырская энергетическая компания" - полностью оплатила ущерб окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это 146,2 миллиарда рублей.

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"Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель", - уточняется в публикации.

Из этих денег 145,493 миллиарда направлены в федеральный бюджет, 684,9 миллиона - Муниципальному образованию Норильска на возмещение вреда почвам.

Ранее иск Росприроднадзора к НТЭК частично удовлетворил Арбитражный суд Красноярского края.

29 мая 2020 года на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, один из резервуаров с дизтопливом получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. Это привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Было возбуждено несколько уголовных дел.

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