Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Ивана Трофимова

У двухлетнего мальчика врожденный порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Ивана Трофимова из Нижнего Новгорода.

У двухлетнего мальчика врожденный порок сердца - критический аортальный стеноз. Ване требуется срочная реконструкция сердечного клапана. Прогноз на операцию хороший, но стоит она почти четыре с половиной миллиона рублей. Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от родителей Вани:

"Нам очень хочется поблагодарить Вас за участие, помощь, отзывчивость и доброту по отношению к нашему сыну! Именно благодаря Вам мы смогли собрать эту огромную сумму для операции, чтобы сохранить нашему ребенку родной клапан сердца! Благодаря Вам Ваня сможет расти обычным ребенком, бегать, прыгать, делать все то, что доступно простому человеку. Теперь нас ожидает самый тяжелый этап нашего пути — тяжелейшая операция на открытом сердце с его остановкой. Она будет проходить в Германии у одного из опытнейших врачей. Думаю, Ваша энергетика поможет нам всё это преодолеть. Мы очень боимся за жизнь нашего Вани, но надеемся, что общий "добрый посыл" от Вас всех повлияет на благоприятный исход операции и на восстановление после нее".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!"

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