Песков сообщил о переносе даты послания Путина Федеральному собранию

Сроки "сдвигаются вправо"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос, определился ли Кремль с датой послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Нет, пока нет. Ориентировочно тоже пока не могу. Даты сдвигаются вправо, но точные даты пока не могу назвать", - цитирует спикера ТАСС.

Ранее Песков сообщал, что в послании найдет отражение, в частности, тема очередных парламентских выборов. Как напомнил пресс-секретарь, глава государства обычно озвучивает набор задач по развитию страны в самых разных областях.

Раз в год президент обращается к парламенту, оценивая положение дел в стране и выделяя главные направления внешней и внутренней политики. Также документ включает экономические и идеологические положения.

Присутствуют на мероприятии обычно члены Совета Федерации, Государственной думы и правительства, главы Конституционного и Верховного судов, а также общественные деятели и председатели законодательных собраний субъектов России.

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