Раскритиковавший принца Гарри и Меган Маркл телеведущий остался без работы

На него поступили десятки тысяч жалоб

В Великобритании телеведущий Пирс Морган уволился с работы после того, как в эфире программы Good Morning Britain раскритиковал Меган Маркл и принца Гарри за их слова о расизме и давлении со стороны королевской семьи.

Отмечается, что заявление Морган сделал после того, как регулятор вещания Ofcom начал проверки после получения жалоб относительно вышедшей программы.

"Мы начали расследование из-за показанного в понедельник выпуска программы в соответствии с нашими правилами о вреде и правонарушениях. По данным на 14.00 (17.00 по московскому времени) 9 марта мы получили 41 015 жалоб относительно программы", сообщили в Ofcom.

Телеведущий признался, что сам принял решение уйти с работы после разговора с руководством телеканала. При этом канал поддержал его решение, передает ITV.

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