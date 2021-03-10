Какие анализы нужно сдать после выздоровления от COVID-19

Болезнь может задержаться надолго

У переболевших коронавирусом симптомы инфекции могут сохраняться от четырех до двенадцати недель, предупреждают врачи из Национального института качества медицинской помощи Великобритании. Однако если по истечении этого срока плохое самочувствие не проходит, то это может быть постковидный синдром.

Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и сдать ряд анализов, чтобы определить причину плохого самочувствия. Для полного понимания картины пациенту придется сдать общий анализ крови, анализ на СРБ и ферритин, проверить свертываемость крови, оценить состояние миокарда, проверить показатели печени и почек. Также переболевшим COVID-19 не лишним будет проверить уровень кислорода в крови и уровень витамина D в организме, рекомендовал медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.

Отмечается, что сдать эти анализы в первую очередь рекомендуется тем, кто ранее перенес коронавирусную инфекцию в легкой или средне-тяжелой форме, передает "Российская газета".

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