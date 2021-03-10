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Власти Москвы заявили о восстановлении рынка труда после локдауна

15:41
  • среда
  • 10 марта 2021

Уровень безработицы в городе составляет 0,8%

Столичный рынок труда восстановился после локдауна. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, уровень безработицы в городе на текущий момент - 0,8%. "Количество вакансий, которые предлагаются на нашей бирже труда, на электронных ресурсах коммерческих - оно превышает количество того предложения, которое есть по рабочей силе", - приводит слова Ефимова АГН "Москва".

В конце февраля Ефимов сообщал, что с начала года число официально зарегистрированных безработных в Москве сократилось более чем на четверть. Торговый оборот в некоторых отраслях растет.

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