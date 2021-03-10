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Модернизированный Ту-160М прошел заводские испытания

15:25
  • среда
  • 10 марта 2021

Первый бомбардировщик прибыл на аэродром в Жуковском

Первый стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М прибыл с Казанского авиазавода на аэродром в Жуковском для второго этапа испытаний. Полет под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
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"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 (производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК)", - говорится в сообщении.

Известный как "Белый лебедь" стратегический бомбардировщик прошел глубокую модернизацию. Производство самолета, являющегося компонентом российской ядерной триады, восстанавливается на Казанском авиазаводе после 10-летнего перерыва. Внешне новый самолет не отличается от базового Ту-160. Однако боевые возможности машины существенно возросли – как за счет расширенного спектра вооружения, так и новых двигателей, которые увеличили дальность полета "Белых лебедей" на 1 тысячу километров, передает "Интерфакс".

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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М
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