Суд вынес приговор соучастнику убийства следователя в Подмосковье

Подполковника Евгению Шишкину застрелили у дома в октябре 2018-го

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной, которое произошло в октябре 2018 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия и убийстве по найму в составе организованной группы. Он получил 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Прежде исполнитель убийства получил 14 лет колонии.

Убийство произошло утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района. Подполковник полиции Шишкина шла из дома к парковке, к ней подбежал мужчина и выстрелил несколько раз. Женщина скончалась на месте.

Заказчиком преступления следователи считают IT-специалиста Ярослава Сумбаева. Мотивом, по мнению СК, была месть: Сумбаев проходил обвиняемым по делу о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 миллионов рублей, его вела Шишкина.

Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 года. Сейчас он находится под стражей в России, в его отношении расследование продолжается.

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