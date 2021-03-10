Путин обсудил поставки "Спутника V" с премьером Люксембурга

Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны

Перспективы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Одной из тем беседы стали отношения между Россией и Евросоюзом, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. В контексте 130-летия установления дипломатических отношений Путин и Беттель отметили традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия.

Одной из тем беседы, по данным пресс-службы, стала нынешняя ситуация, сложившаяся в диалоге между Россией и Европейским союзом. Путин и Беттель обсудили и другие актуальные темы двусторонней повестки дня.

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