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Путин обсудил поставки "Спутника V" с премьером Люксембурга

15:56
  • среда
  • 10 марта 2021

Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны

Перспективы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Одной из тем беседы стали отношения между Россией и Евросоюзом, сообщили в пресс-службе Кремля.
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"Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. В контексте 130-летия установления дипломатических отношений Путин и Беттель отметили традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия.

Одной из тем беседы, по данным пресс-службы, стала нынешняя ситуация, сложившаяся в диалоге между Россией и Европейским союзом. Путин и Беттель обсудили и другие актуальные темы двусторонней повестки дня.

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