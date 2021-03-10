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Продюсер Муцениеце ответила на вопрос о новом романе актрисы

16:01
  • среда
  • 10 марта 2021

Артистку подозревают в отношениях с женатым мужчиной

В Сети заговорили о новом романе актрисы Агаты Муцениеце. Якобы на просторах интернета появились кадры, где бывшая супруга Павла Прилучного обнимается с новым избранником, в котором многие узнали режиссера Клима Шипенко.

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Смущает только одно: режиссер состоит в браке со сценаристом Соней Карпуниной, у пары есть дочь и сын.

Ответить на вопросы о личной жизни Муцениеце пришлось ее продюсеру Мариам Андреевской. Представительницу актрисы очень удивили домыслы, передает СтарХит. Она заверила, что артистка не способна на такую подлость.

"О своей личной жизни Агата не распространяется, держит ее под секретом. С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет", - заверила Андреевская.

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