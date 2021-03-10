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"Норникель" полностью выплатил штраф за аварию на ТЭЦ

18:00
  • среда
  • 10 марта 2021

Об этом доложили президенту

Компания "Норильский Никель" оплатила всю сумму штрафа за последствия экологической аварии под Норильском в мае прошлого года. Об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства доложил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Он представил отчёт о своей поездке по регионам Сибири.

Авария - разгерметизация бака с дизельным топливом - привела к крупной утечке нефтепродуктов, природе был нанесён серьёзный ущерб. На компанию был наложен штраф - 146 миллиардов рублей.

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