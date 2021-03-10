Собянин: Проходка тоннелей БКЛ будет завершена уже в этом году

Работы выполнены уже на 94%

Столичная транспортная карта "Тройка" уже в этом году получит виртуальный аналог. Ее можно будет получить в личном кабинете приложения "Метро Москвы". И оплачивать проезд с помощью смартфона, к которому она будет привязана, как сейчас это делается с банковскими картами. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. В среду глава города дал старт работе еще одного проходческого щита на строительстве большой кольцевой линии, отметив, что построено уже более 90 процентов тоннелей. До конца года проходка самого длинного в мире подземного кольца будет завершена.

У "Лилии" – "особые" способности. В семействе тоннелепроходцев, которым, по традиции, дают женские имена, она была первой в Москве, кто пробурил большой подземный коридор диаметром 10 метров. В нем курсируют два встречных поезда. На новом участке за первый месяц "Лилия" должна пройти 50 метров, затем начнёт разгоняться – до 250 метров за 30 суток. Всего на участке от "Нагатинского затона" до "Кленового бульвара" нужно пройти километр 200 метров, передает "ТВ Центр".

На глубине 27 метров все готово к старту. Команду на запуск дал сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы запускаем щит от "Нагатинского Затона", это один из последних щитов. Всего их осталось четыре, запустим оставшиеся щиты в апреле, в мае и в июне. И на этом, собственно, будет заканчиваться проходка всей Большой кольцевой линии московского метро, самой протяженной в мире", — сказал Собянин

На сегодняшний день готовы почти три четверти Большой кольцевой линии – крупнейшего в мире проекта в области метростроения. Протяженность кольца – 70 километров. На восточном участке подземные работы стартовали в мае прошлого года. Замкнуть весь отрезок от "Каширской" до "Печатников" планируют осенью.

Работы организованы таким образом, что прохождение тоннеля не препятствует сооружать саму станцию "Нагатинский затон". Ее контуры уже очерчены бетоном, котлован полностью укреплен. Строители называют такую конфигурацию "береговой". То есть пути будут расположены посередине, а платформы - с внешней стороны.

Будущая станция "Нагатинский затон" появится в одноимённом районе Москвы вдоль Коломенской улицы. При выходе из вестибюля пассажирам будет открываться великолепный вид на Москву-реку. Близость акватории подсказала дизайнерам, как оформить интерьер. Его посвятят обитателям рек московского региона. Крупные реалистичные изображения рыб появятся на мозаичных панно. На стене кассового зала разместят даже энциклопедические справки о речной фауне.

Но задерживаться в этой части вестибюля у москвичей поводов все меньше. Автоматы по продаже билетов и карта "Тройка" стали "убийцами" очередей. Об этом в своём блоге написал Сергей Собянин. За 8 лет было продано 36 миллионов карт, с их помощью совершается свыше 90% поездок на метро – такие данные привел мэр. Теперь "Тройка" - не только карта, но и браслет и даже кольцо. А скоро – еще и приложение на мобильном.

"В 2021 г. появится виртуальная "Тройка". Получить ее можно будет в личном кабинете приложения "Метро Москвы"‎ и в дальнейшем – оплачивать проезд с помощью смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами", - сообщил Собянин.

Москвичи в метро с удовольствием покупают кофе в автоматах или скачивают книги. В онлайн-библиотеке уже собраны более 700 произведений классиков и современных авторов. А этой зимой на 45 станциях установили терминалы для выдачи SIM-карт. Сервис себя оправдал: весной сеть увеличат на 80 автоматов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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