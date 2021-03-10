В Москве стартовала акция "Возможность, которую нельзя упускать"

В чем главная задача акции?

В среду в Москве был дан старт всероссийской акции "Возможность, которую нельзя упускать". Она пройдет в рамках проекта "Топ-блог" президентской платформы "Россия - страна возможностей.

Главная задача акции - дать шанс любому пользователю соцсетей реализовать свою идею или заветную мечту благодаря встрече с известной медийной персоной. Знаменитым музыкантом, министром, губернатором, топовым бизнесменом или блогером-миллионником.

Напомним, "Топ-блог" - это проект, который позволяет всем желающим научиться эффективно пользоваться соцсетями. Участником конкурса может стать любой россиянин, достигший 14 лет. А призами для победителей будут путешествия, о которых нужно будет рассказать в своих блогах. Есть предложение и для волонтеров, передает "ТВ Центр".

"Победитель в этом направлении сможет полететь и принять участие в любом мировом событии в качестве волонтёра. Включая чемпионат мира по хоккею с мячом, Евро, который пройдет по футболу, Олимпийские игры. Это будет абсолютно бесплатно, мы оплатим билет, проживание и питание. А в течение всего срока участия как волонтера победитель сможет получить невероятный опыт и вернуться с новыми возможностями, которые подарят "Россия - страна возможностей" и Ассоциация волонтерских центров", - рассказал председатель Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

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