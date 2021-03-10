ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовала акция "Возможность, которую нельзя упускать"

18:15
  • среда
  • 10 марта 2021

В чем главная задача акции?

В среду в Москве был дан старт всероссийской акции "Возможность, которую нельзя упускать". Она пройдет в рамках проекта "Топ-блог" президентской платформы "Россия - страна возможностей.

Главная задача акции - дать шанс любому пользователю соцсетей реализовать свою идею или заветную мечту благодаря встрече с известной медийной персоной. Знаменитым музыкантом, министром, губернатором, топовым бизнесменом или блогером-миллионником.

Напомним, "Топ-блог" - это проект, который позволяет всем желающим научиться эффективно пользоваться соцсетями. Участником конкурса может стать любой россиянин, достигший 14 лет. А призами для победителей будут путешествия, о которых нужно будет рассказать в своих блогах. Есть предложение и для волонтеров, передает "ТВ Центр".

"Победитель в этом направлении сможет полететь и принять участие в любом мировом событии в качестве волонтёра. Включая чемпионат мира по хоккею с мячом, Евро, который пройдет по футболу, Олимпийские игры. Это будет абсолютно бесплатно, мы оплатим билет, проживание и питание. А в течение всего срока участия как волонтера победитель сможет получить невероятный опыт и вернуться с новыми возможностями, которые подарят "Россия - страна возможностей" и Ассоциация волонтерских центров", - рассказал председатель Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Соцсеть
Соцсеть
Пресс-конференция. Старт всероссийской акции "Возможность, которую нельзя упускать"
Пресс-конференция. Старт всероссийской акции "Возможность, которую нельзя упускать"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.