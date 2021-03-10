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Эксперты "Валдая" обсудили опасность неинфекционных заболеваний

18:31
  • среда
  • 10 марта 2021

Многие из них вызваны алкоголем и курением

Основную угрозу жизни людей сегодня несет не коронавирус и даже не инфекции, а болезни, связанные с неправильным образом жизни и вредными привычками. Об этом в среду шла речь в ходе международной онлайн-конференции, организованной дискуссионным клубом "Валдай".

Алкоголь, курение, отсутствие физической активности, неправильное питание - основные факторы риска, вносящие вклад в развитие неинфекционных заболеваний. Они в свою очередь осложняют течение болезней, связанных с инфекциями.

Изменить ситуацию может повышение доступности медицинской помощи, развитие сети сосудистых центров, пропаганда здорового образа жизни. Но эта проблематика временно отошла на второй план в информационном поле в условиях тотальной борьбы с пандемией, передает "ТВ Центр".

"Масса всяких рассуждений, размышлений, как изменилась смертность, мир погрузился в страшные спекуляции поэтому поводу. Спекуляций много, конспирологических теорий много, вместе с тем жизнь продолжается. И как бы ни относиться к ковиду, понятно, что основные причины болезней, страдания людей и их неизбежной кончины заключаются, прямо скажем, не в ковиде, это другие заболевания. Порядка 70 процентов смертности от неинфекционных заболеваний. То, что нас лишает счастья, радостей жизни, это не только ковид", - отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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