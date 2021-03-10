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Торговля и сфера услуг в Москве показали рекордную выручку после локдауна

16:42
  • среда
  • 10 марта 2021

На показателях отразилось снятие ограничений

Снятие ограничений благотворно сказалось на работе московских предприятий торговли и сферы услуг. Выручка в феврале достигла рекордных показателей – более 1 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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"Если говорить про ситуацию с экономикой, например, с выручкой предприятий торговли и услуг на территории Москвы, то февраль стал для нас своего рода рекордом... Так, в феврале выручка предприятий торговли и услуг превысила такую психологическую отметку в 1 триллион рублей в месяц. Это практически на 15% больше, чем годом ранее", - заявил Ефимов в интервью телеканалу "Россия-24".

Заммэра отметил, что такие показатели говорят о росте потребительской активности. По словам Ефимова, существенный рост наблюдается, в первую очередь, в реализации непродовольственных товаров – здесь выручка увеличилась на 30%.

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