"Спутник V" одобрен уже в 48 странах мира

Все больше стран планируют использовать российскую вакцину

Уже более 45 стран одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В этом списке теперь Кения и Марокко. Контракт на поставки подписал Гондурас. В России расширяют сеть пунктов, где можно привиться. Вакцинация заметно ускорила снижение темпов заболеваемости во всех регионах.

Подготовка к Параду Победы в Самаре в этом году начинается в медицинском кабинете. Вакцинация добровольная. Но те, кто 9 мая должны пройти по брусчатке Красной площади, прекрасно понимают, как важно защитить себя и других от вируса. Прививочная кампания по стране идет полным ходом. Два компонента вакцины уже получили 2,5 миллиона человек. Пять миллионов прошли первый этап вакцинации. Все это позволяет надеяться на скорое снятие ограничений, говорит вице-премьер Татьяна Голикова.

"Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и с тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно. Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что COVID-19 уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус ещё никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", - заявила она.

Европейские власти тоже строят планы по постепенному выходу из локдауна. Хотя ситуация говорит об обратном. Во Франции число пациентов в реанимации достигло максимума за последние три месяца. Уже отменены 40 процентов плановых операций. Но нагрузка на врачей все равно запредельная. Число заболевших каждый день растет на 23 тысячи человек. А вот темпы вакцинации куда медленнее.

"Общее количество получивших вакцину человек во Франции не является достаточным, чтобы снизить количество пациентов в реанимации", - заявил главный врач госпиталя Мелан-Сенар Мехран Мончи.

Чтобы хоть как-то сократить дефицит препаратов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен временно приостановила экспорт вакцины от компании AstraZeneca с территории стран ЕС. Но вот проблема: у многих прививка ей вызывает побочные эффекты. Пока речь об одной партии, но она уже успела разойтись как минимум по 6 государствам. Люксембург, Эстония, Греция, Латвия и Литва уже приостановили использование препарата после трех серьезных случаев, зафиксированных в Австрии. У пациенток возникли нарушения свёртываемости крови. Две женщины в реанимации. Одна скончалась. Вена начала расследование.

Большие надежды у ЕС были и на вакцину от "Джонсон и Джонсон". Хотя эффективность препарата не превышает 60 процентов. Это все же лучше, чем ничего, посчитали в Брюсселе. Но компания - еще до завершения официальной регистрации препарата в Евросоюзе - уже успела расстроить все планы европейских чиновников. Сообщив, что не сможет поставить 55 млн доз препарата во втором квартале 2021 года.

На этом фоне все больше стран планируют использовать российскую вакцину "Спутник V". Ее уже одобрили в Венгрии и Черногории. Собираются разрешить в Чехии.

В среду препарат получил "зеленый свет" от властей Марокко и Кении. А накануне партию препарата доставили в Тунис. В аэропорту столицы самолет с грузом встречал министр здравоохранения страны. Всего же "Спутник V" уже одобрен в 48 странах. И стал второй по востребованности вакциной в мире.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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