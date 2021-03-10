Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС "Аккую"

Российский лидер принял участие в церемонии по видеосвязи

Церемония заливки "первого бетона" под третий блок атомной электростанции "Аккую" состоялась в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. В ней по видео-конференц-связи принял участие президент России Владимир Путин.

Строительство первого блока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в июне 2020 года. По данным "Росатома", лицензия на строительство четвертого блока АЭС "Аккую" может быть получена к осени 2021 года.

За сооружение первой в Турции атомной электростанции отвечает специально созданная компания - "Аккую Нуклер", более 99% которой владеет "Росатом". Мощность каждого из четырех блоков АЭС - 1200 МВт. После завершения строительства станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт*ч в год, передает ТАСС.

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