ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС "Аккую"

16:58
  • среда
  • 10 марта 2021

Российский лидер принял участие в церемонии по видеосвязи

Церемония заливки "первого бетона" под третий блок атомной электростанции "Аккую" состоялась в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. В ней по видео-конференц-связи принял участие президент России Владимир Путин.
Путин и Эрдоган запустят строительство третьего блока АЭС "Аккую"

Строительство первого блока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в июне 2020 года. По данным "Росатома", лицензия на строительство четвертого блока АЭС "Аккую" может быть получена к осени 2021 года.

За сооружение первой в Турции атомной электростанции отвечает специально созданная компания - "Аккую Нуклер", более 99% которой владеет "Росатом". Мощность каждого из четырех блоков АЭС - 1200 МВт. После завершения строительства станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт*ч в год, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.