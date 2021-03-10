ФСБ ликвидировала за 2020 год более 70 террористических ячеек

Изъято сотни единиц оружия

Федеральная служба безопасности регулярно выявляет террористические ячейки в различных регионах России. В 2020 году спецслужбы ликвидировали 71 группу, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

"Противник - здесь я имею в виду как собственно международные террористические организации, так и зарубежные идеологические, финансовые и разведцентры - тоже активно работает, пытаясь втянуть в противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали чужие задачи", - сказал Бортников в интервью "Российской газете". Беседа была посвящена 15-летию НАК.

Бортников отметил, что были заблокированы финансовые активы более 1 тысячи лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Общая сумма превысила 57 миллионов рублей. Только за прошлый год было изъято из незаконного оборота почти 600 единиц огнестрельного оружия, более 100 тысяч патронов, свыше 3 тысяч мин и гранат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"