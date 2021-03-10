Роспотребнадзор выступил против отмены масочного режима

Требования сохраняются

Заболеваемость коронавирусом в России снижается. Однако это не повод для отмены масочного режима, убеждена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться. Требования остаются, масочный режим остается, безусловно", - заявила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сохраняются риски, связанные с возвращением россиян из-за рубежа после праздников. Кроме того, в связи с улучшением эпидситуации в некоторых регионах снимаются запреты на перемещение и режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Попова также отметила, что широкого распространения в России новых мутаций коронавируса не зафиксировано. Отмечаются только единичные случаи. Роспотребнадзор старается тщательно блокировать тех, кто имел контакты с больными разными видами инфекции, приводит слова Поповой ТАСС.

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