Депутат МГД Гусева: Рост объемов промышленного производства говорит о восстановлении экономики столицы

Московская промышленность оказалась устойчивой

Рост промышленного производства свидетельствует о восстановлении экономики столицы после пандемии коронавируса. Об этом в среду заявила депутат Московской городской думы Людмила Гусева.

По словам парламентария, в январе текущего года объем промпроизводства в городе вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, где по сравнению с началом прошлого года объем производства вырос на 2,7%", - сказала Людмила Гусева.

По ее словам, московская промышленность оказалась устойчивой. При этом, отметила парламентарий, на текущий момент рост обеспечивается во многом благодаря строительному комплексу.

"Но динамика производства в целом ряде более технологичных, более соответствующих статусу современного мегаполиса отраслей, в целом позитивна", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Людмила Гусева отметила, что власти предпринимают значительные усилия, чтобы список динамично растущих отраслей пополнялся. В частности, в городе появляются инновационные технопарки, поощряется работа малого и среднего бизнеса.

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