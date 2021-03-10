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Депутат Мосгордумы Семенников: Борьба с киберпреступностью – задача полиции и всего общества в целом

18:41
  • среда
  • 10 марта 2021

Борьба с киберпреступностью ведется на нескольких фронтах

В борьбе с киберпреступностью необходимо участие сразу нескольких ключевых институтов общества и государства. Об этом в среду заявил депутат Мосгордумы Александр Семенников.

"Наряду с правоохранительными органами в работу должны включаться банки и платежные системы, без участия которых трудно выявить конечного "бенефициара" той или иной криминальной схемы и задержать его, а также общество в целом", - отметил он.

По словам парламентария, число киберпреступлений продолжает расти. Результативность по их раскрытию значительно увеличилась. "Но этого пока недостаточно, чтобы говорить о успехе в борьбе с этим видом правонарушений", - приводит АГН "Москва" слова Семенникова.

Борьба с данным типом преступности ведется на различных фронтах. Так, в рамках проекта "Московское долголетие" проводятся курсы компьютерной грамотности, правительство столицы проводит регулярные просветительские кампании. В главке МВД Москвы действуют профильные подразделения.

"Значительного прогресса в борьбе с кибермошенниками можно будет достичь при большей степени сотрудничества финансовых организаций с правоохранительными органами", - добавил депутат.

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