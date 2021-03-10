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Мероприятия ко Всемирному дню защиты прав потребителей пройдут в Москве с 11 по 25 марта

18:45
  • среда
  • 10 марта 2021

Сотрудники Роспотребнадзора проведут выездные консультации

Девизом Всемирного дня прав потребителей в 2021 году будет "Решить проблему пластикового загрязнения планеты". Столичное управление Роспотребнадзора с 11 по 25 марта проведет мероприятия, посвященные этому Дню.

В частности, сотрудники ведомства проведут выездные консультации для потребителей в образовательных учреждениях, крупных ТЦ и многофункциональных центрах Москвы.

Более подробную информацию можно получить на сайте управления.

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