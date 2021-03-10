Мероприятия ко Всемирному дню защиты прав потребителей пройдут в Москве с 11 по 25 марта

Сотрудники Роспотребнадзора проведут выездные консультации
Девизом Всемирного дня прав потребителей в 2021 году будет "Решить проблему пластикового загрязнения планеты". Столичное управление Роспотребнадзора с 11 по 25 марта проведет мероприятия, посвященные этому Дню.
В частности, сотрудники ведомства проведут выездные консультации для потребителей в образовательных учреждениях, крупных ТЦ и многофункциональных центрах Москвы.
Более подробную информацию можно получить на сайте управления.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"