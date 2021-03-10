Власти не будут препятствовать желающим отдохнуть за границей россиянам

Однако гражданам стоит учитывать сопряженные с этим риски

Искусственно удерживать внутри станы желающих выехать на отдых за границу россиян власти не будут. Однако гражданам стоит учесть непростую ситуацию с коронавирусом, сложившуюся на популярных курортах, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", - сказал российский лидер на совещании с членами правительства. Путин напомнил, что некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, объявляют об открытии границ для туристов.

Президент добавил, что у многих россиян наверняка возникнут небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать. По словам Путина, речь идет в том числе о странах, которые стали традиционным местом отдыха российских туристов, передает ТАСС.

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