Путин поручил проработать меры по развитию здравоохранения на Дальнем Востоке

Общие мерки к региону неприменимы

Правительство поручено проработать меры по развитию здравоохранения на Дальнем Востоке. С общими мерками к этому российскому региону подходить нельзя, убежден Владимир Путин. Президент напомнил данные Общероссийского народного фронта: в отдельных районах ДФО даже скорая медицинская помощь не работает круглосуточно.

"Сейчас с учетом реакции на доклад ОНФ вроде бы ситуация улучшается, но тем не менее. Ну как может быть так, что скорая помощь круглосуточно не работает? Какая же она "скорая"? Ну это какие-то вообще такие вещи элементарного характера", - отметил президент на совещании с членами правительства.

По словам Путина, один из аспектов проблемы - недостаток медицинских кадров. Кроме того, на Дальнем Востоке свои особенности как в отношении численности населения в отдельных населенных пунктах, так и в расстояниях между ними. Путин подчеркнул, что программы по развитию первичного звена здравоохранения надо привязывать к конкретным регионам, передает РИА Новости.

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