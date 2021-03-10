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Пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля

19:20
  • среда
  • 10 марта 2021

Учитываются темпы роста прожиточного минимума

Социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля. Рост составит 3,4%. Как сообщили в Минтруда, при расчете учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионеров.
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"Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение. В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год", - рассказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что величина индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В результате средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля, передает ТАСС.

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