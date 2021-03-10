Туризм, ЖКХ и Дальний Восток: Путин провел совещание с правительством

Какие еще вопросы были затронуты?

Вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики обсуждались в среду на совещании Владимира Путина с членами правительства. Были затронуты и проблемы Сибири: о поездке за Урал доложил премьер-министр Михаил Мишустин. Он, в частности, сообщил, что корпорация "Норильский Никель" полностью оплатила штраф, наложенный на неё после прошлогодней крупной утечки топлива под Норильском.

На совещании главы государства с членами кабмина в среду обсуждали вариант разработки индивидуальных программ инвестиций для субъектов.

"Это очень позитивная и, мне кажется, перспективная форма работы – создание индивидуальных программ развития с учётом особенностей тех или других регионов. Нужно, безусловно, обеспечить необходимый объём привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню роста реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах страны", - заявил Путин.

Например, для Кузбасса по поручению президента разработана и утверждена четырехлетняя программа социально-экономического развития. На ее реализацию выделят более 51 миллиарда рублей. Об этом докладывает Михаил Мишустин, который как раз завершил рабочую поездку по Сибири.

"В программу входит строительство ключевых социальных объектов. По вашему поручению мы посмотрели инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуры, а также в туризм. Это позволит создать новые рабочие места в отраслях, которые не связаны с добычей угля, а значит, расширить диверсификацию экономики Кузбасса. На необходимость этого вы не раз обращали своё внимание", - отметил Мишустин.

По другим сибирским регионам так же приняты адресные решения: Тыве выделят деньги на завершение строительства школы и детских садов. Новосибирск будет развивать учебно-научные центры для одаренных детей. В строительство новых помещений кампуса Новосибирского государственного университета вложится и частный инвестор. А деньги "Норникеля" пойдут на улучшение экологической обстановки. Компания полностью выплатила почти 150 миллиардов штрафа за прошлогоднюю техногенную аварию под Норильском, из-за крупной утечки нефтепродуктов природе был нанесён серьезный ущерб.

"Можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет. Надеемся, что так и будет дальше", - сказал Путин.

Особое внимание на совещании уделили Дальнему Востоку. Он всегда на виду, для него существует даже отдельная программа развития. Президент дал новые поручения правительству: расширить программу перевозок, чтобы больше жителей могли позволить себе поездки по России. Продумать комплексную застройку, ведь, несмотря на льготную ипотеку, цены на новостройки все равно кусаются. Пристальнее контролировать стоимость сельхозпродукции, чтобы она не превышала среднероссийскую. И более продуманно подойти к развитию местного здравоохранения с учетом численности населения в отдельных населенных пунктах и расстояния между ними. Ранее Общероссийский народный фронт обратил внимание на сбои в работе службы скорой помощи в дальневосточном регионе.

"Сейчас, правда, с учётом реакции на доклад ОНФ, вроде бы ситуация улучшается, но тем не менее. Ну как может быть так, что скорая медпомощь круглосуточно не работает? Какая же она тогда скорая? Это какие-то такие вещи элементарного характера. Связано это в том числе с недостатком медицинских кадров, причём по очень многим направлениям. Но и надо программы по развитию первичного звена здравоохранения, конечно, привязывать к конкретным регионам", - отметил Путин.

Что касается в целом здравоохранения в стране, одной из главных задач которого по-прежнему остается борьба с коронавирусом, Владимир Путин выразил надежду, что вакцинация в России пойдет более быстрыми темпами. И ситуация будет реально меняться к лучшему. Еще одна проблема, которая стала, по сути, общей для всей страны - износ сетей ЖКХ. В этом году проблема обострилась из-за капризов природы. Перепады температур в некоторых городах достигали 20 градусов в течение двух дней. В таких погодных условиях из строя массово выходили тепло- и энергомагистрали. Более семи тысяч аварий по стране.

"Мы с вами хорошо знаем - в основном, все такие аварии связаны с изношенностью сетей. А это, как правило, ответственность регионов, муниципалитетов, а не правительства напрямую, который занимаются "большой энергетикой". Но без прямого участия федерации в решении этих вопросов обойтись, видимо, не удастся. Ведь, дело в том, что люди страдают от этих аварий. Да, как говорили сейчас министры, они носят локальный характер, но тысячи людей, десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства, они попадают в очень сложное положение", - заявил Путин.

А вот российские курорты, особенно горнолыжные, этой зиме были более чем рады. Они все пользовались повышенным спросом. На Байкал - двойное увеличение турпотока. Сейчас наши туроператоры готовятся к летнему сезону. Его старт - 1 мая.

"Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", - отметил Путин.

К лету разработано 12 новых чартерных пакетов по России. Коснётся это и железнодорожного транспорта, то есть, целые вагоны будут отданы для туристов.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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