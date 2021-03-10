Попова рассказала, какой из вакцин от коронавируса лучше прививаться

Все российские вакцины хороши

Все российские вакцины от коронавируса хороши. Прививаться можно той, которая "под рукой", советует глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Надо прививаться той, которая под рукой - вот какая ближе, все российские вакцины безусловно хороши", - сказала Попова на заседании думского комитета по охране здоровья.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что сама получила прививку вакциной "ЭпиВакКорона". По словам Поповой, она выбрала этот препарат из-за аллергии. Она отметила, что вакцину можно использовать два или три раза, так как скорость иммунного ответа у всех разная. Попова назвала "ЭпиВакКорону" "мягкой" и "ювелирной" вакциной, передает РИА Новости.

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