Дзюбу решили вернуть в сборную России

Форварда вызовут на матчи национальной команды в марте

Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу. Как заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, 32-летний форвард снова будет капитаном.

"Будет ли вызван Дзюба? Будет. И будет капитаном", — цитирует Черчесова РБК.

Форварда временно исключили из сборной после скандала, который разразился в ноябре прошлого года. В сеть попало интимное видео с участием футболиста. За время отсутствия Дзюбы в рядах команды сборная России сыграла вничью в товарищеской встрече с Молдавией (0:0), а также потерпела два поражения в заключительных матчах Лиги наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5).

Станислав Черчесов говорил о планах вернуть футболисту повязку капитана сборной еще минувшей осенью. Теперь стало известно, что Дзюбу вызовут на матчи национальной команды в марте. Российской сборной предстоят встречи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022: 24 марта с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта — со Словакией.

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