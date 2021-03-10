Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Иордании

Процедура прошла в ускоренном порядке

Экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" разрешено в Иордании. Препарат разработки Центра имени Гамалеи зарегистрировала иорданская организация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Эту информацию подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 49 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", - сообщили в РФПИ. В фонде добавили, что по количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Ранее итоги клинических исследований опубликовал авторитетный научный журнал Lancet. Эксперты отметили высокую эффективность – около 92% - и безопасность препарата. Отмечается, что вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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