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В Германии отказались судить бывшего охранника концлагеря Штуттгоф

21:33
  • среда
  • 10 марта 2021

Суд сослался на слабое здоровье обвиняемого

Бывшего охранника нацистского концлагеря Штуттгоф отказались судить в Германии. Производство по делу не было открыто: суд города Вупперталь решил, что 96-летний обвиняемый неспособен участвовать в разбирательствах по состоянию здоровья.
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Бывший охранник концлагеря, расположенного под польским Гданьском, обвинялся в пособничестве убийству нескольких сотен человек. Следствие установило, что с июня 1944 по май 1945 года он служил в подразделении СС "Мертвая голова", которое отвечало за охрану Штуттгофа. Кроме того, мужчина помогал в транспортировке около 600 человек в лагерь смерти Освенцим.

Узников Штуттгофа нацисты начали систематически уничтожать с лета 1944 года. Часть заключенных расстреляли или отравили ядовитым газом. Остальных лишали еды и какой-либо медицинской помощи, передает ТАСС.

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