Москва отреагировала на утверждение состава нового правительства Ливии

В МИД России приветствовали решение ливийского парламента

Утверждение парламентом Ливии нового состава правительства - важный шаг на пути преодоления затянувшегося острого кризиса. Так в Москве оценили решение Палаты представителей североафриканской страны.

"Ливия была и остается важным партнером России в Северной Африке. Опираясь на традиционные дружественные отношения между двумя народами, наши государства нацелены на дальнейшее развитие политических контактов", - говорится в заявлении российского МИДа. Отмечается, что Москва рассчитывает на скорейшее восстановление двустороннего сотрудничества в экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Палата депутатов Ливии 9 марта, на заседании в городе Сирте, утвердила предложенный Абдельхамидом Дбейбой состав Правительства национального единства на переходный период. Главные задачи нового кабинета - скорейшая нормализация обстановки в Ливии, формирование единых органов власти и подготовка к общенациональным выборам, намеченным на 24 декабря 2021 года.

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