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Россиян предупредили об опасных свойствах чая

22:24
  • среда
  • 10 марта 2021

Есть серьезные противопоказания

Чай – полезный напиток, однако не стоит забывать, что в нем содержится теин. Это разновидность чайного кофеина, который не рекомендуется употреблять людям с повышенным артериальным давлением, пояснил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
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"Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо", — приводит комментарий диетолога телеканал "Звезда".

Медик отметил, что чай обычно если и повышает давление, то делает это не так интенсивно, как кофе. Кроме того, давление может повышаться только в сосудах головного мозга или в сосудах почек. По словам Гинзбурга, чувствительность к кофеину у всех людей разная, и ее нужно учитывать.

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