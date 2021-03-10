Россиян предупредили об опасных свойствах чая

Есть серьезные противопоказания

Чай – полезный напиток, однако не стоит забывать, что в нем содержится теин. Это разновидность чайного кофеина, который не рекомендуется употреблять людям с повышенным артериальным давлением, пояснил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо", — приводит комментарий диетолога телеканал "Звезда".

Медик отметил, что чай обычно если и повышает давление, то делает это не так интенсивно, как кофе. Кроме того, давление может повышаться только в сосудах головного мозга или в сосудах почек. По словам Гинзбурга, чувствительность к кофеину у всех людей разная, и ее нужно учитывать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"